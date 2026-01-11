Confirman a través de una imagen que los incendios fueron intencionales

La Justicia de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue iniciado de manera intencional y difundió una imagen clave que permitió descartar cualquier hipótesis accidental, mientras el fuego continúa activo, ya consumió miles de hectáreas y mantiene desplegado un operativo de emergencia con brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

En las últimas horas se incorporó a la causa judicial una fotografía que resultó determinante para descartar cualquier origen accidental del incendio iniciado el 5 de enero. La imagen muestra el tronco de un árbol ubicado en el lugar preciso donde se habría iniciado el fuego, en una zona del bosque sin cámaras de seguridad ni sistemas de control.

De acuerdo con lo informado por ADNSUR, los investigadores sostienen que el sitio fue elegido de forma estratégica, ya que el avance del incendio destruyó posibles rastros y complicó la tarea de identificar a los responsables del hecho.

El foco inicial estuvo lejos de áreas transitadas

Las pericias permitieron reconstruir que el incendio comenzó aproximadamente a 300 metros hacia el interior del bosque, en un sector alejado de caminos, accesos turísticos y circulación vehicular. Esa ubicación fue clave para descartar hipótesis vinculadas a fogones, colillas de cigarrillos o negligencias humanas habituales en zonas de uso público.

Además, se confirmó que en el área no existen tendidos eléctricos, lo que terminó de descartar la posibilidad de una falla técnica como desencadenante del siniestro.

La imagen difundida por el Ministerio Público Fiscal pasó a ser una de las principales pruebas del expediente, ya que permite ubicar con precisión el punto de ignición y reconstruir la forma en que el fuego se propagó en un sector sin registros de monitoreo.

El fiscal general confirmó la presencia de combustible

En declaraciones a C5N, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que en el lugar se hallaron restos de combustible y subrayó la gravedad del episodio. “Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural”, expresó.

El funcionario recordó que el día en que comenzó el incendio la zona estaba colmada de visitantes. “Más de 3.000 personas y 800 autos” se encontraban en el lugar, lo que obligó a un operativo de evacuación de gran magnitud.

El fuego continúa activo en distintos sectores de la Comarca Andina y ya afectó más de 3.500 hectáreas, con estimaciones oficiales que elevan la superficie dañada por encima de las 5.000 hectáreas. En el operativo participan brigadistas, fuerzas federales, equipos provinciales y peritos de la Policía Federal.

El gobernador Ignacio Torres confirmó que al menos dos focos fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables, mientras las autoridades priorizan el combate del fuego y la protección de las zonas pobladas.