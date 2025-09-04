Camiones cisterna repartirán agua por los barrio afectados por el corte

Comenzaron ayer los trabajos de reparación definitiva del acueducto, por lo cual distintos barrios de la ciudad se encuentran sin suminsitro de agua, por tal motivo desde la empresa han diagramado un esquema para asistir a las personas con el líquido elemento.

A través de un comunicado informaron que desde este jueves a las 7 se montarán puntos de abastecimiento con camiones cisterna.

Los puntos de abastecimiento por barrio son:

1- Barrio Norte

Cisterna Quebrada de los Pájaros.

Cisterna Barrio el Cortijo.

Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche

2- Barrio Cerro las Rosas

Punto República Dominicana

Posta de Yatasto

Prolongación Olavarría y Aguirre

3- Barrio Coronel Arias

Punto Coranzulí y 18 de Noviembre

4- Barrio Santa Rosa

Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano)

5- Barrio Mariano Moreno

6- Barrio Cuyaya

7- Barrio EPAM 3

8- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza

9- Barrio Alto Comedero

La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956

Punto Reparto 2: Mza 57 y 58

Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana

Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ

Loteo Nueva Ciudad

Punto Reparto 5: calle 407 y 400

Punto Reparto 6: calle 334 y 291

Aires de campo -->por la calle principal

Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas

Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti

Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB

Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB

Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos

Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.

Bicentenario

Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca

Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6

Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático

El Milagro

Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260

Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru

Punto Reparto 3:14 Has