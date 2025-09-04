La Virgen de Sixilera este año "no saldrá" para su fiesta

La familia heredera de la Virgen del Rosario de Sixilera, Pérez - Jeréz confirmó que la sagrada imagen este año no participará en ninguna festividad en su honor que se realice tanto en Tilcara como en Huacalera, San Salvador de Jujuy e inclusive en su santuario, distante a unos 27 kilómetros de la villa tilcareña y a 5.000 msnm.

La drástica medida acordada entre los siete hermanos y nietos directos de Juana Pérez y Carlos Sosa (ya fallecidos) esclavos de la patrona, se decidió la tarde del pasado martes en una reunión con el Grupo de Apoyo a la Virgen, luego de evaluar una serie de condiciones que consideraron esenciales para seguridad de la imagen y sus propietarios.

"Por falta de consenso con la Diócesis de Jujuy y la parroquia de Tilcara" es que la familia no "sacará" a la imagen este año, y se aclaró que la exComisión de Honras (del año pasado presidida por Antonio Valdiviezo), "no posee injerencia en ninguna decisión sobre la sagrada imagen".

La postura de los herederos Bernardina Pérez (residente en esta ciudad), Teodora y Román Pérez (en Buenos Aires), Rosa Pérez (en Juella), y Lucio, Claudia y Juan Pérez (en Huacalera), no impide que la parroquia o los fieles y devotos de la patrona puedan rezar la novena, peregrinar hacia el santuario o realizar otra actividad en su honor.

Pero aclararon que en ninguna festividad litúrgica que pueda concretar en este mes y en particular en su día, el 21 próximo, la sagrada imagen estará presente.

Actualmente la Virgen está depositada en la casa de Felipa Jeréz (viuda de Pérez, fallecida este año, madre de los siete hermanos y esclava desde 1996), en Huacalera donde vive su hija Claudia Pérez.

La costumbre patronal se rompió el año pasado por los múltiples conflictos surgidos en torno a la imagen, por desacuerdo entre los propietarios, devotos y la parroquia tilcareña administrada entonces por el padre Daniel Amante (hoy párroco de la jurisdicción Inmaculada Concepción de María, en Perico, desde mayo último).

Desde que la Virgen comenzó a bajar en septiembre a Tilcara muchos años atrás, luego de peregrinar por diferentes lugares de la Quebrada y esta ciudad, regresaba en diciembre a Huacalera y posteriormente de intervenir en la celebración de la patrona de esa localidad, la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, ascendía a su santuario en el paraje Sixilera.

Ello no ocurrió en el 2024 y es por eso que aún permanece en Huacalera, porque "el año pasado nos presentamos como herederos de la Virgen y nadie nos reconoció como tales, tampoco hubo un acuerdo entre los fieles de Huacalera y Tilcara para la bajada, pero por capricho de los huacalereños fueron hasta el santuario y la bajaron", relató Bernardina.

"Ese sábado (21 de septiembre) bajaron a Huacalera y al día siguiente llevaron la Virgen a la iglesia de Tilcara y allá se olvidaron de ella la e Comisión de Honras (en la cual estaba como presidente Valdiviezo y vice Martín Campos) y las bandas de sikuris huacalereñas", apuntó.

Es entonces que su hermana Rosa tomó la decisión de sacar a la Virgen del templo y llevarla a la casa de la familia Cardozo (familia de los hermanos) en Altos de Malka, en Tilcara, "y de ahí ya no salió más", afirmó.

Unos días después "sorpresivamente una noche los miembros de la exComisión llegaron en un vehículo e intentaron sacar la imagen de la casa, querían robarse a la patrona, pero la gente que vive en ese sector no permitió que la llevaran", prosiguió relatando.

Luego del suceso que fue muy comentado en el pueblo y por seguridad, es que los herederos deciden trasladar la imagen a Huacalera y depositara en la vivienda donde actualmente reside Claudia.

En otro tramo de la conversación Bernardina afirmó que "nos dijeron que iban a citarnos porque la Virgen pertenece al Obispado de Jujuy, pero no tienen los papeles que avale eso, es todo verbal y agresiones", denunció.