Se suspendió la elección del departamento Yavi

Para el sábado estaba previsto que se realice la elección de la representante estudiantil del departamento Yavi.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Para el sábado estaba previsto que se realice la elección de la representante estudiantil del departamento Yavi.

La suspensión se debe al fallecimiento de un estudiante de una escuela y es por ello que por una cuestión de duele el evento fue suspendido hasta los próximos días.

La comiisón estudiantil de la ciudad de La Quiaca determinó cuatro días de duelo.

En la ciudad de La Quiaca se encontrarían los estudiantes de esa ciudad, Yavi, Pumahuasi y Puesto del Marques.

Esta tarde habrá una reunión en la que se determinará que día se realizará la Elección de la Embajadora del departamento Yavi.