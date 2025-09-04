Rivarola recibió a las candidatas y anticipó la gran gala

Este viernes 5 de septiembre, desde las 20:30, el Estadio Olímpico de Palpalá será el escenario de la elección de la representante departamental 2025. La cita contará con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas a las 19:30 y reunirá a familias, estudiantes y visitantes en una noche que combinará juventud, arte y tradición. Así lo anticipó el intendente de la ciudad, Rubén Eduardo Rivarola, en entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, donde además destacó la reciente visita protocolar de las candidatas al municipio. El intendente recibió a las jóvenes postulantes en la sede municipal, en un encuentro cargado de cordialidad. “Muy contento, realmente. En esta reunión pudimos charlar y dialogar con ellas sobre cómo vivieron todas las actividades de estas semanas. Es importante escucharlas, porque de esa manera también vemos si hay que ajustar o corregir algo para mejorar en el futuro”, expresó.

Rivarola remarcó el agradecimiento de las participantes por las experiencias compartidas. “Ellas mismas nos agradecieron todo lo que vivieron y valoraron las propuestas que se desarrollaron. Lo lindo de esta experiencia es que año tras año se forma una amistad entre ellas, más allá de la competencia, y eso me parece fundamental”, señaló.

El jefe comunal resaltó que el acceso al espectáculo será libre y gratuito. “Siempre hemos sostenido esta modalidad porque creemos que es un derecho del estudiantado. De esta forma no solo pueden estar presentes las familias, sino también los compañeros de curso, los amigos y todos los vecinos que deseen acompañar a las candidatas”, indicó.

Explicó además el cambio de escenario, que se realizó por la alta convocatoria de ediciones anteriores. “Pasamos del Cine Teatro Altos Hornos Zapla, con capacidad para 1300 personas, al Estadio Olímpico, que permite un acceso mucho más amplio. Esto garantiza que nadie se quede afuera y que la fiesta sea verdaderamente popular”, subrayó.

Este será el segundo año consecutivo en el que la elección se desarrolle en el Estadio Olímpico, lo que genera grandes expectativas en la comunidad. “Queremos que esta celebración sea de todos y para todos. Es una manera de apoyar a la juventud y reforzar la fiesta de los estudiantes, que es una de las más importantes de la provincia”, afirmó Rivarola.

El intendente también adelantó detalles logísticos: “Las puertas se abrirán a las 19:30 y la elección comenzará a las 20:30. La coronación está prevista para la medianoche. Queremos invitar a todos los que nos estén viendo a que se sumen sin preocuparse por el espacio, porque hay capacidad suficiente para todos”.

Uno de los aspectos más destacados de la gala será la participación de artistas locales y academias de danza. “El año pasado logramos un espectáculo de gran nivel con la unión de distintas escuelas de danza urbana, y este año volvimos a convocar a las academias de Palpalá. Creemos que es la mejor manera de reforzar nuestra identidad cultural y dar apoyo a los talentos que nacen en nuestra ciudad”, manifestó.

Rivarola explicó cómo se resolvió la coordinación de tantas instituciones: “Al principio fue un desafío, pero lo solucionamos designando un coordinador general que reúne a alumnos de todas las escuelas de danza, tanto folclóricas como contemporáneas. Así se logra un solo acto en el que todos participan y se lucen. Es una reforma que hicimos el año pasado y que vamos a seguir sosteniendo porque eleva la calidad del espectáculo y muestra lo que Palpalá tiene para ofrecer”.

El intendente aseguró que la elección no se limita a la coronación de una representante, sino que es parte de un proyecto más amplio para consolidar la tradición estudiantil en la provincia. “Siempre hay que reforzar esta fiesta para que quede de manera permanente en Jujuy. Queremos que Palpalá se mantenga en lo más alto dentro de la tradición estudiantil, y para eso trabajamos en cada detalle, buscando que cada año sea mejor que el anterior”, expresó.

Además, recalcó la relevancia del vínculo entre las instituciones educativas y el municipio: “Es fundamental que los colegios se sientan parte, que los jóvenes tengan su espacio y que la comunidad los acompañe. Esta fiesta es un reflejo de lo que somos y de lo que queremos proyectar como ciudad”.

En el tramo final de la entrevista, Rivarola dejó un mensaje directo a los vecinos. “Quiero invitar a todos los palpaleños y a quienes nos visiten a que se acerquen al Estadio Olímpico este viernes. Van a vivir una gala única, con alegría, música, danza y, sobre todo, con el protagonismo de nuestra juventud. Estamos convencidos de que esta elección es mucho más que coronar a una representante: es un espacio de unión, de compañerismo y de orgullo para nuestra ciudad”, concluyó.