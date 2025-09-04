¿Vuelve La Renga a Jujuy?

Una expectativa creciente recorre a los seguidores del rock en Jujuy ante los rumores, cada vez más fuertes, de un posible regreso de La Renga a la provincia. La banda de Mataderos, una de las más convocantes y con mayor trayectoria del país, no actúa allí desde 2016, y ahora todo indicaría que se prepara para anunciar una nueva fecha.

La especulación se disparó a partir de información difundida por páginas especializadas en la escena rockera local. Según publicó "Rockodromo Jujuy" en sus redes sociales, el equipo de producción de la banda ya se encuentra en territorio jujeño. Su misión: recorrer distintos predios en busca del lugar ideal para montar lo que sus fans conocen como el "banquete".

"Todavía no hay una confirmación oficial pero todo indica que estarían definiendo el predio para un nuevo show del trío de Mataderos en la provincia en los próximos meses", señaló la cuenta en su publicación, que rápidamente se viralizó.

Con más de 35 años de carrera, La Renga tiene un poder de convocatoria masivo. La sola posibilidad de su vuelta fue suficiente para desatar el entusiasmo en las redes, donde los seguidores comenzaron a compartir las publicaciones y a expresar su ansiedad por una confirmación que, se espera, llegaría en un futuro cercano.

De concretarse, el recital se sumaría a la gira que la banda suele realizar por el interior del país, consolidando su histórica conexión con el público del Noroeste Argentino. Por ahora, el mundo del rock jujeño aguarda con impaciencia el anuncio oficial.