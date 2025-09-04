"Dicen que pertenece al Obispado pero no presentan papel"

El pasado martes en Tilcara se realizaron tres reuniones relacionadas con la festividad en honor a la Virgen del Rosario de Sixilera, pero en la segunda se determinó que la patrona no intervendrá en ninguna de ellas si es que la hubiera.

En la primera alrededor de las 15.30 en la secretaría de la Parroquia, entre el párroco Ricardo Rivero, Bernardina Pérez y la ex Comisión, el padre "me dice que antes de la Novena la imagen debía volver a la iglesia, como familia dueña no haremos eso", además "debe respetarnos como tal", señaló Pérez.

El cura "no aceptó el programa de la Novena que presentamos, dijo que había que reunirse todas las partes, pero eso ya lo habíamos hecho en dos oportunidades de donde salió el programa de honras", aclaró.

Luego apuntó que "ellos (el sacerdote y la ex Comisión) dicen que la Virgen pertenece al Obispado, pero no presentan ningún papel que lo certifique", afirmó.

Más tarde cerca de las 18.30 en la Biblioteca Popular, Bernardina Pérez y su hermana Juana se reunieron con integrantes del Grupo de apoyo, entre ellos Isabel Aramayo, Norma Gaspar, Juan Carlos Torrejón, Elías Chorolque, Evelin Méndez, Delfor Méndez y otros.

En ella "decidimos que no vamos a sacar a la imagen, porque ya teníamos previsto el programa de honras que no fue aceptado para el sacerdote, en consecuencia no se hará nada", afirmó.

En ese encuentro planteó que en junio "presentamos una nota al párroco Ricardo Rivero para que solucionara el problema de las llaves de la capilla de Sixilera. Fuimos como cinco veces para ver el tema y en una de esas nos dijo que no se pudo reunir con el obispo".

El tercer encuentro habría sido entre el sacerdote y los sikureros, "a la cual no asistí, pero averigüé que fue para coordinar la reunión de hoy (por ayer) donde iban a organizar nuevamente el programa de la Novena".

Su decisión de no concurrir al llamado de ayer fue "porque yo ya cerré, la familia no intervendrá y no sé que hará el resto de la gente. Pero nosotros como herederos de la Virgen no participaremos en nada, es mucho desgaste todo esto que están haciendo", se quejó.

Finalmente Bernardina Pérez afirmó que "hay papeles que dicen que mi madre es la dueña de la Virgen y somos nosotros quienes decidimos" si ella participará en su fiesta.

"No tenemos la llave" de la capilla

Bernardina Pérez (62 años) afirmó que la sagrada imagen permanecerá en la casa de Huacalera (donde vive Claudia Pérez) "porque no tenemos la llave del santuario en Sixilera, que es su casa desde hace más de 100 años. No podemos ingresar sin las llaves".

El sábado "me aseguraron que la llave la tiene el cura (Ricardo Rivero) por orden del obispo (Daniel Fernández)", aseguró.

Luego acusó que el padre "no me quiere entregar porque dice que el predio y la capilla es del Obispado, cuando la capilla se construyó a pulmón por los peregrinos".

Bernardina es la tercera de los 7 hermanos y la que más cerca estuvo de la Virgen en cada honra.