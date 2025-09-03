Las colectividades extranjeras en Jujuy, que son más de 20, y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organizaron una serie de actividades por el Día del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre.

El acto protocolar se cumplirá mañana, a partir de las 10, en la plaza de los Inmigrantes (Juana M Gorriti y Pueyrredón). Mientras que a las 18 se darán cita en la Casa de Gobierno para el arrío de las banderas de las colectividades junto al pabellón nacional argentino.

Finalmente en la iglesia San Francisco se realizará una celebración ecuménica en honor a todos los inmigrantes, a las 20. Allí, cada país realizará una donación de mercadería que luego será distribuida entre las familias más vulnerables. "Es un gesto de agradecimiento a Argentina, a Jujuy y a su gente por habernos permitido vivir en esta tierra. Queremos retribuir la hospitalidad con un acto solidario", dijo Ana Aja Gual, presidenta de las colectividades extranjeras.

"Sabores del Mundo" este año se realizará en noviembre.