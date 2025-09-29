Audiencias de mediación comunitaria

El Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Jujuy sostuvo que continúa fortaleciendo lazos de convivencia a través de la resolución pacífica de conflictos.

Mencionó que recientemente en la ciudad histórica de Humahuaca se llevaron adelante audiencias en las que vecinos accedieron de manera gratuita a un espacio de diálogo, abordando situaciones vinculadas al ámbito barrial, incumplimientos contractuales, ruidos molestos y otras problemáticas de convivencia, logrando acuerdos que promueven la armonía y el respeto mutuo en la comunidad.

Asimismo, se desarrolló una jornada en la ciudad de Perico, donde el equipo del Centro respondió a las demandas y solicitudes de los vecinos frente a diferentes conflictos barriales, "reafirmando el compromiso de brindar acompañamiento y soluciones accesibles".

En Perico, la delegación funciona en Lavalle 96 esquina Mariano Moreno, de lunes a viernes de 7 a 13, donde los interesados podrán realizar consultas y recibir asesoramiento.

Ante cualquier requerimiento de este servicio, los interesados podrán comunicarse con el Centro de Mediación Comunitaria llamando al 0800 444 2010 o al 4237151 y personalmente en la oficina central de calle Arenales 1219 de San Salvador de Jujuy.