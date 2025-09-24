La Casa del Jubilado festejó y celebró a todos sus afiliados

La celebración del Día del Jubilado no fue un encuentro más, sino una jornada cargada de música y grandes emociones. El festejo, tuvo lugar en la Asociación Gaucha en Altos de la Viña que se vistió de color, contando con la participación de todos sus afiliados, distribuidos en diferentes sectores, cada uno de ellos presentando una temática diferente, una jornada que comenzó en horas del mediodía contando con un almuerzo y posteriormente el tradicional baile.

Durante el mes del Jubilado, se llevan a cabo diferentes actividades un período dedicado a la celebración, participación e integración activa en los adultos mayores.

Vale destacar que cada año, la Casa del Jubilado organiza "el mes del jubilado", un período dedicado a la celebración, la integración y la participación activa de los adultos mayores. Ramón Barengo, presidente de la institución, explica que este ciclo incluye diversas actividades culturales, recreativas y sociales que buscan fortalecer los lazos entre los jubilados y la comunidad.

DÍA DEL JUBILADO | TUVO UNA GRAN CONVOCATORIA DE PARTE DE SUS AFILIADOS.

Barengo cometó, "todos los años hacemos distintas actividades, que también incluyen nuestra sede en San Pedro. entre las iniciativas se destacan caminatas, visitas al parque botánico y presentaciones culturales como las realizadas en la Platea del Grano, donde los propios jubilados presentan números artísticos".

Envejecimiento saludable: mente y cuerpo en acción

RAMÓN BARENGO | PRESIDENTE DE LA CASA DEL JUBILADO.

El trabajo de la Casa del Jubilado no se limita a actividades recreativas, según Barengo, se promueven talleres de gimnasia, folclore, yoga y tai chi, además de programas de estimulación cognitiva, "estos talleres buscan que los jubilados fortalezcan la memoria, prevengan enfermedades neurodegenerativas y mantengan un estado mental activo".

La familia como pilar fundamental

ELECCIÓN REINA | PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES AFILIADAS

Barengo enfatiza que la participación de la familia es clave para potenciar los beneficios de estas actividades, "es importante que los familiares apoyen estos eventos, dialoguen con los jubilados sobre su experiencia y comprendan que participar no es un lujo, sino una necesidad para su bienestar, la contención familiar fortalece la autoestima de los adultos mayores y refuerza el vínculo entre generaciones".

Para finalizar Ramón Barengo envía un mensaje a su comunidad, "les pedimos que sigan disfrutando, que no se queden en casa y que participen en los distintos eventos. La participación social es fundamental y les permite sentirse activos, valorados y conectados con su entorno, queremos que todos los miembros y amigos de la Casa del Jubilado se sientan parte de esta gran familia".