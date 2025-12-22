El ciclo “Café de Cámara” fue reconocido por el Concejo

El ciclo de música "Café de Cámara" que se desarrolló este año, recibió el lunes el reconocimiento de los concejales capitalinos, quienes declararon a la propuesta como de Interés Cultural.

La minuta fue entregada a los músicos Carlos Palacios y Cecilia Palacios, en las instalaciones del Concejo Deliberante.

El ciclo "Café de Cámara" se desarrolla en la Ciudad de San Salvador de Jujuy desde este año, habiendo realizado ya seis encuentros, convocando a artistas locales en un formato acústico e íntimo, que promueve la música jujeña contemporánea y el encuentro entre arte y comunidad. Surge como una propuesta de un grupo de gestión cultural local, con el propósito de promover a músicos emergentes y fortalecer la vida cultural y económica de los cafés de la ciudad, integrando a la comunidad en experiencias artísticas accesibles y de calidad.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó: "Fue uno de los últimos trabajos que realizamos con la Comisión de Cultura y estábamos esperando el momento para poder entregar esta minuta. Esto es algo muy importante, porque como bien se dijo en la charla que tuvimos con ellos, están acercando lo que es música de cámara sin amplificación, sin sonido aparte; solamente el sonido puro de instrumentos".

Asimismo, Millón añadió: "La idea es seguir con eso; promocionar también en distintos cafés de la ciudad con este tipo de ciclo de música, acercando la música a la gente, nos pusimos a disposición, ofrecimos el salón inclusive si podían llegar a necesitarlo. Esto es realmente fomentar la cultura y apoyar todo este tipo de expresiones". Y continuó: "Nosotros entendemos que la cultura es transversal, va más allá de banderías políticas y nuestra provincia tiene una cultura enorme que por ahí lo que necesita es difusión y es poder exteriorizarlo, que la gente no solo la conozca, sino que pueda concurrir".

Por su parte, el chelista Carlos Palacios, organizador del ciclo, manifestó que "el ciclo se llevó a cabo en este 2025 con seis encuentros de músicos locales, donde la premisa de esto era que los músicos puedan tocar en un espacio donde no se amplifica, que puedan tener la música analógica, el sonido directo, donde participamos Daniel Vedia, Cecilia Palacios, José González, Daniel Quiroga, y yo, diferentes artistas que tuvimos esa participación y teníamos la experiencia de ir contando cómo hicimos nuestro camino, cómo funciona el instrumento, en una dinámica en la que estábamos solos presentando nuestra propuesta artística. También se generó mucha interacción con el público; los espectadores preguntaban algunas cosas que iban surgiendo en ese momento del concierto".

Y concluyó: "Recibir este reconocimiento es importante y significa mucho -continuó- para el apoyo hacia la cultura, hacia el arte y, sobre todo, a estas ideas de producciones culturales que se vienen para sostener el espacio de lo artístico en la Municipalidad de Jujuy. Estos espacios son lugares donde se promueve la música y se promueve también la escucha de la música de una manera distinta, quizás sin amplificación, donde las personas iban y escuchaban solamente la música con un cafecito acompañado del lugar", destacó.

SOBRE LA IMPORTANCIA | LA CHARLA DE LOS MÚSICOS CON LOS CONCEJALES.

Por su parte, la flautista Cecilia Palacios, remarcó: "Creo que es muy importante en mi caso yo participé como música, como flautista dentro del ciclo que se realizó este 2025; creo y considero que es importante el reconocimiento, porque aquí hay muchos esfuerzos mancomunado, tanto de quiénes son los que organizan, quienes brindan los espacios y los artistas que buscan encontrar distintas variedad de lugares donde uno puede mostrar, compartir, todo lo que hace en la música, que con mucho tiempo y con muchas trayectorias, como el maestro Daniel Vedia o José González".

Por último, comentó "Es la oportunidad de poder brindarse en espacios más reducidos, lo que uno puede contar, qué es lo que siente por la música, cómo lo vive, cuáles son los desafíos y tantas cosas que quizás en espectáculos grandes o en otros espacios artísticos no se puede llegar a brindar el diálogo con el público. Es muy importante, como darle un empujoncito a este evento que seguramente en el 2026 va a ser mucho más amplio y con mayor repercusión", concluyó.