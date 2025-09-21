°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025
LIGA JUJEÑA

Palermo goleó 3-0 a Belgrano

El Cruce -Comercio hoy cierran el 8º capitulo de l Clausura.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
EN “LA TABLADA” | EL “CANARIO” SUPERÓ CON COMODIDAD A LA “VILLA”.

Por la 8º fecha ayer por la tarde se dio continuidad la instancia del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol y en el estadio "La Tablada", Sportivo Palermo superó con comodidad por 3-0 a General Belgrano que no levanta cabeza. Anoche al cierra de nuestra edición en el mítico escenario de avenida Córdoba de nuestra capital jugaban Universitario vs Los Perales en femenino y posteriormente en masculino. Y esta tarde, también en "La Tablada", concluirá la fecha 8 con el choque entre El Cruce vs Comercio, a las 14.30 las chicas y a las 14.30 los muchachos.

En la noche del viernes Cuyaya selló su clasificación tras superar por 2-0 a Atlético Palpalá. Los goles del "bandeño" fueron convertidos por Luis Mamani en contra y Guillermo Márquez. Además Cristian Cruz de el "pirata" fue expulsado. Ahora Cuyaya visitará a Talleres y Atlético Palpalá recibirá a Zapla en el clásico.

 

