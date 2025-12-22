Canto e interpretación con Florencia Dávalos

La cantante argentina Florencia Dávalos anunció la capacitación que dictará en 2026, de Formación en Canto e Interpretación.

"Después de muchos años de recorrido artístico y pedagógico, hoy decido ordenar y profundizar un eje que atraviesa todo lo que hago: el desarrollo de una voz propia, una identidad vocal auténtica y expresiva", explicó la artista y docente.

El espacio se titula "Encontrá tu Propia Voz" y es una formación que integra técnica vocal, cuerpo, respiración, emoción y presencia escénica, a partir del repertorio que cada persona elige.

A partir de enero se abrirán las entrevistas iniciales para quienes deseen sumarse a la formación.

Los cupos son reducidos y el ingreso se realiza a través de una entrevista previa.

En los próximos días también estará compartiendo en sus redes, propuestas intensivas de verano, pensadas como una experiencia de acercamiento a este método de trabajo.

Será una experiencia grupal intensiva para conocer el método de trabajo de Florencia Dávalos y explorar la voz, la interpretación y la presencia escénica desde una mirada expresiva e integradora, con modalidad presencial para los participantes de Caba. Los cupos son reducidos.

Modalidad

"Encontrá tu Propia Voz" es un espacio de formación para cantantes que brinda herramientas técnicas y expresivas para descubrir y expandir la identidad vocal, trabajando sobre el repertorio elegido por cada persona.

A través de sesiones individuales y talleres grupales, la propuesta se apoya en cuatro pilares fundamentales del canto: Técnica vocal, Repertorio, Interpretación y Canto en escena.

Este enfoque propone reconocer el cuerpo como instrumento, integrando voz, respiración, emoción y presencia, para lograr un canto orgánico, expresivo y personal.

En un espacio de confianza y escucha, cada participante podrá explorar su creatividad y profundizar en su manera única de cantar, decir y habitar la escena.

La modalidad es presencial para La Paternal y Caba, o virtual para el resto del país, por Zoom.

El trabajo se adapta a las necesidades y procesos de cada cantante.

Los talleres grupales se realizan con un mínimo de 6 participantes para sostener la dinámica de trabajo. Este es un espacio opcional.

Además, en los cierres del cuatrimestre y a fin de año, se realizan presentaciones en vivo para compartir el proceso artístico y el crecimiento vocal (donde la participación es opcional).

Para recibir información detallada e inscripciones, los interesados deben contactarse por Instagram: @florenciadavalos.oficial.