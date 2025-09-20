°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Onda Estudiantil 2025
Copa País
Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025

"El pueblo no está dispuesto a retroceder en sus derechos"

María Inés Zigarán dijo que LLA pierde capital político.

Sabado, 20 de septiembre de 2025 00:00
CANDIDATOS | MARÍA INÉS ZIGARÁN Y MARIO PIZARRO, EN UNO DE LOS ACTOS.

María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de sendos encuentros con dirigencia y cuadros militantes de los distritos sur y oeste de San Salvador de Jujuy, en cuyo marco abordaron diversos temas vinculados con el proceso electoral en marcha y la actualidad política del país, entre ellos la caída de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

POSTULANTE | MALENA AMERISE, CON CANDIDATOS Y DIRIGENTES DE JUJUY CRECE.

Al término del encuentro, Zigarán destacó que, frente al rechazo al veto del miércoles, "Milei volvió a tener una enorme derrota", y analizó que "esto es un hito más en el proceso de declive y pérdida de capital político de La Libertad Avanza".

Continuó señalando, que "se instaló la sensación de que el presidente no solo no interpretó los resultados de las últimas siete u ocho elecciones que viene perdiendo, sino que no entiende el clamor argentino que salió a las calles a defender sus derechos".

"El pueblo no está dispuesto a retroceder ni un solo paso en los derechos que hacen a la dignidad de las personas", advirtió Zigarán.

 

