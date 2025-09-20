"El pueblo no está dispuesto a retroceder en sus derechos"

María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de sendos encuentros con dirigencia y cuadros militantes de los distritos sur y oeste de San Salvador de Jujuy, en cuyo marco abordaron diversos temas vinculados con el proceso electoral en marcha y la actualidad política del país, entre ellos la caída de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

POSTULANTE | MALENA AMERISE, CON CANDIDATOS Y DIRIGENTES DE JUJUY CRECE.

Al término del encuentro, Zigarán destacó que, frente al rechazo al veto del miércoles, "Milei volvió a tener una enorme derrota", y analizó que "esto es un hito más en el proceso de declive y pérdida de capital político de La Libertad Avanza".

Continuó señalando, que "se instaló la sensación de que el presidente no solo no interpretó los resultados de las últimas siete u ocho elecciones que viene perdiendo, sino que no entiende el clamor argentino que salió a las calles a defender sus derechos".

"El pueblo no está dispuesto a retroceder ni un solo paso en los derechos que hacen a la dignidad de las personas", advirtió Zigarán.