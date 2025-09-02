¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Juegos Evita
PRIMERA NACIONAL
maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE
Juegos Evita
PRIMERA NACIONAL
maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Sadir saludó al correntino Juan Pablo Valdés por el triunfo

El triunfo es de "quienes defienden al interior del país".

Martes, 02 de septiembre de 2025 00:00
RESPALDO | SADIR COMENZÓ A CELEBRAR LOS TRIUNFOS.

Al igual que Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, el gobernador Carlos Sadir saludó el domingo a Juan Pablo Valdés por el contundente triunfo en los comicios a gobernador de Corrientes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Al igual que Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, el gobernador Carlos Sadir saludó el domingo a Juan Pablo Valdés por el contundente triunfo en los comicios a gobernador de Corrientes.

El triunfo "demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente", escribió.

Embarcado en la campaña electoral para las legislativas de octubre impulsando las candidaturas de María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise por el Frente Jujuy Crece (en Provincias Unidas), Sadir estuvo pendiente con lo que sucedía en aquella provincia.

El bloque conformado por los cinco gobernadores el próximo mes presentará lista en casi diez provincias y en diciembre conformará el Bloque Provincias Unidas en la Cámara baja fortaleciendo el proyecto político para las generales del 2027.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD