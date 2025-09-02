Lanzarán la Academia de Oficios el viernes próximo

El ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, anunció que el próximo viernes, en el salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico, se presentará la Academia de Oficios, espacio gestado para garantizar el acceso a herramientas indispensables para la inserción laboral de muchos jujeños y jujeñas.

En ese sentido, dijo que el Gobierno de la Provincia desarrolla políticas públicas enfocadas en el acceso al mundo del trabajo, propiciando oportunidades laborales.

"Este año logramos que más de 5 mil jujeños se capaciten", indicó y consideró que "la Academia de Oficios es una propuesta concreta, gratuita y cercana".

Además, anticipó que estará presente en el lanzamiento de la Academia de Oficios, la subsecretaría de Empleo y Formación Laboral de la Nación, Eugenia Cortona, para la firma de un convenio de certificación de competencias.

Por su parte, el secretario de Trabajo de la Provincia, Andrés Lazarte, especificó que dentro de los beneficios principales para los ciudadanos está la capacitación gratuita y accesible en toda la provincia con certificación oficial que potencia la empleabilidad. "Realizaremos un trabajo interministerial para lograr resultados superadores y mantendremos una relación directa con cada localidad de la provincia para conocer las necesidades y diagramar capacitaciones específicas para cada territorio", expresó.

Comentó que habrá programas diseñados junto a empresas y sindicatos, garantizando salida laboral real con innovaciones en aulas móviles, plataformas digitales, simuladores que permiten llegar a todo el territorio y con un sistema de certificación de competencias para todos los ciudadanos que tienen un oficio adquirido, pero no poseen una certificación.

Luego indicó que desde la Secretaría de Trabajo se va a ampliar la red provincial de formación con aulas móviles y centros de capacitación. "Se implementarán simuladores de camiones, fortalecer las capacitaciones durante todo el año en máquinas pesadas, habilidades blandas, albañilería para mujeres, arreglo de lavarropas, Inglés para atención al público, drones y más para cubrir demandas puntuales y se avanzará en la certificación oficial de competencias laborales en convenio con Nación y sindicatos", detalló. Finalmente, indicó que a partir del viernes, se podrá consultar e inscribirse para las capacitaciones en academiadeoficios.jujuy.gob.ar, que tiene un chatbot que ofrece toda la información, al igual que el Whatsapp +54 9 3884 15 8977.