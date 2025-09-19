En el Banco Nación el dólar sube a un récord de $1.515 para la venta

10:32
Según publicó el Banco Central, el límite superior de la banda de flotación para hoy es de $ 1.475,32.
10:16
El economista Alfredo Romano, afirmó que “esta oportunidad histórica con superávit energético + agro no debe ser desperdiciada. Que el mercado defina el TCR. Vender dólares solo debilita la posición de BCRA. Que el mercado encuentre el precio”.
10:11
Por la suba de los bonos, el Riesgo País baja a 1.408
10:03
El dólar oficial en el Banco Nación abrió con una suba de $ 20 y se ubica en $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta.
El precio para los minoristas es de $ 1.465 y $ 1.525
09:59
Los bonos de la deuda pública muestran una leve recuperación en el premarket, lo cual supone un freno en la suba del riesgo país.
Los títulos aparecen con mejoras entre 1 y 2,3%.
El ministro Luis Caputo confirmó que se pagarán todos los vencimientos de deuda.
08:19
El dólar oficial en el Banco Nación abrirá este viernes 19 de septiembre a $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta.
El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.465,5 y $ 1.474,5 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.459 y $ 1.509.
En tanto, el MEP lo hará en $ 1.535 y el Contado con Liquidación en $ 1.546.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.490 y $ 1.510 para ambas cotizaciones.