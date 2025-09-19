“Se enteró por las redes”: la reacción de Benjamín Vicuña al ver a sus hijos escolarizados en Turquía

La noticia de que los hijos de la China Suárez comenzarían el ciclo escolar en Turquía sorprendió a más de uno, inclusive al padre de los más pequeños, Benjamín Vicuña. Según aseguró Ángel de Brito, el actor se habría enterado de que sus hijos basarían su centro de vida en ese país a raíz de la historia que publicó su madre en sus redes sociales.

Con unas fotos de los pequeños con sus respectivos uniformes, la actriz destacó la rapidez con la cual sus hijos se adaptaron a una nueva vida: “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices".

En medio de la incertidumbre del padre, quien en declaraciones previas al posteo había manifestado su desconocimiento sobre el futuro de sus hijos en el país, se conoció la palabra de su abogado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmennte que se decida conjuntamente”, habría dicho Maximo Petrachi, abogado del actor, a De Brito.

En diálogo con Yanina Latorre para SQP, el letrado contó que el actor busca entrar en común acuerdo con su ex: “Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”. También mencionó que el chileno tiene miedo de que sus hijos no vuelvan de Turquía.