°
19 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
PERICO
Onda estudiantil
Onda Estudiantil 2025
Onda estudiantil
Fórmula 1
Cotización del Dólar
escandalo
Gran Hermano
Quilmes
El tiempo en Jujuy
PERICO
Onda estudiantil
Onda Estudiantil 2025
Onda estudiantil
Fórmula 1
Cotización del Dólar
escandalo
Gran Hermano
Quilmes

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fórmula 1

Franco Colapinto quedó último en el primer día de entrenamiento en Bakú

El argentino había finalizado 19° en la FP1 por delante de Gasly, pero quedó 20° y a más de medio segundo de su compañero de Alpine en la segunda sesión.

Viernes, 19 de septiembre de 2025 10:29

La primera jornada de entrenamiento tuvo a los McLaren dominando la sesión inicial con Lando Norris (1:42.704) y Oscar Piastri, pero con Ferrari marcando el ritmo de la FP2 de la mano de Lewis Hamilton (1:41.293) y Charles Leclerc (1:41.367).

Franco Colapinto figuró 19° en la FP1 por delante de su compañero Pierre Gasly con un mejor registro de 1:45.299 durante una jornada inaugural de entrenamiento que estuvo parada durante varios minutos por un problema en la pista e impidió que los equipos desarrollen totalmente sus esquemas de trabajo. En la segunda tanda, el argentino quedó último con su mejor vuelta en 1:43.322, lo que lo dejó a 0.648 del giro más veloz del francés (1:42.674) pero también a 0.355 del 19°, Fernando Alonso.

El corredor de 22 años acumuló en total 34 vueltas en el trazado urbano del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, con la mente puesta en lo que será la tercera práctica este sábado desde las 5.30 de la mañana (hora Argentina) que servirá como antesala de la clasificación (9AM), sesión que organizará la grilla de largada para la carrera principal del domingo que tiene como horario de partida las 8 de la mañana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD