Esta noche, primer desfile del Grupo B

Continúa el cronograma de actividades de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Esta noche a partir de las 20 hace su paso por primera vez por la avenida de Los Estudiantes el Grupo B.
Algunos colegios se encuentran ultimando detalles para tratar de hacer su paso con sus carrozas completas y así obtener mayor puntaje.
Una noche más Ciudad Cultura recibirá la visita de cientos de jujeños que acompañarán a las distintas instituciones.
El orden de pasada es el siguiente:
- EET Nº 1 – Maimará
- Complejo Educativo José Hernández
- Escuela Municipal Nº 1 “Marina Vilte”
- Colegio Nueva Siembra
- Colegio Nuestra Señora del Huerto
- Colegio Modelo Palpalá
- Colegio Remedios de Escalada
- ETP Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Colegio Secundario Nº 43
- Colegio Los Lapachos
- Escuela de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas”
- Colegio Parroquial “Nuestra Señora de El Carmen”
- Escuela de Comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” – Perico
- EMDEI
- Colegio Mayor Jujuy
- Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”
- Colegio Nº 2 “Armada Argentina”
- Colegio Secundario Antonio María Gianelli
- Escuela de Comercio Nº 2 – Palpalá
- Bachillerato Prov. Nº 19 – Yala
- Colegio Secundario Nº 32
- Colegio Secundario Nº 35 – Los Alisos
- Colegio Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”
- EET Nº 1 “Escolástico Zegada”
- IPSEL
- Escuela Normal “República de Bolivia” – Humahuaca
- Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”
- Colegio Secundario Canónigo Gorriti
- Escuela Provincial de Comercio Nº 1 “Prof. Carlos Eusebio Ibarra”
- Colegio Secundario Nº 62 “San Juan Bautista de La Salle”
- Bachillerato Provincial Nº 16
- EET Nº 1 “Maestra Humberto Samuel Luna” – Perico
- Bachillerato Provincial Nº 24 – Lozano
- Asociación “Todos Juntos”
- Centro Polivalente de Artes Nº 2 – San Pedro
- Bachillerato Provincial Nº 12 – El Aguilar
- Colegio Secundario Nº 50 – Santuario de Tres Pozos
- EET Nº 1 “"Coronel Manuel Álvarez Prado" – San Pedro
- ETP Nº 2 – Olaroz
- Colegio Nueva Generación