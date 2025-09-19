Esta noche, primer desfile del Grupo B

Continúa el cronograma de actividades de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Esta noche a partir de las 20 hace su paso por primera vez por la avenida de Los Estudiantes el Grupo B.

Algunos colegios se encuentran ultimando detalles para tratar de hacer su paso con sus carrozas completas y así obtener mayor puntaje.

Una noche más Ciudad Cultura recibirá la visita de cientos de jujeños que acompañarán a las distintas instituciones.

El orden de pasada es el siguiente: