19 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda estudiantil

Esta noche, primer desfile del Grupo B

40 instituciones de nuestra provincia desplegaran sus obras de artes.

Viernes, 19 de septiembre de 2025 10:09

Continúa el cronograma de actividades de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Esta noche a partir de las 20 hace su paso por primera vez por la avenida de Los Estudiantes el Grupo B.

Algunos colegios se encuentran ultimando detalles para tratar de hacer su paso con sus carrozas completas y así obtener mayor puntaje.

Una noche más Ciudad Cultura recibirá la visita de cientos de jujeños que acompañarán a las distintas instituciones.

El orden de pasada es el siguiente:

  1. EET Nº 1 – Maimará
  2. Complejo Educativo José Hernández
  3. Escuela Municipal Nº 1 “Marina Vilte”
  4. Colegio Nueva Siembra
  5. Colegio Nuestra Señora del Huerto
  6. Colegio Modelo Palpalá
  7. Colegio Remedios de Escalada
  8. ETP Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  9. Colegio Secundario Nº 43
  10. Colegio Los Lapachos
  11. Escuela de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas”
  12. Colegio Parroquial “Nuestra Señora de El Carmen”
  13. Escuela de Comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” – Perico
  14. EMDEI
  15. Colegio Mayor Jujuy
  16. Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”
  17. Colegio Nº 2 “Armada Argentina”
  18. Colegio Secundario Antonio María Gianelli
  19. Escuela de Comercio Nº 2 – Palpalá
  20. Bachillerato Prov. Nº 19 – Yala
  21. Colegio Secundario Nº 32
  22. Colegio Secundario Nº 35 – Los Alisos
  23. Colegio Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”
  24. EET Nº 1 “Escolástico Zegada”
  25. IPSEL
  26. Escuela Normal “República de Bolivia” – Humahuaca
  27. Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”
  28. Colegio Secundario Canónigo Gorriti
  29. Escuela Provincial de Comercio Nº 1 “Prof. Carlos Eusebio Ibarra”
  30. Colegio Secundario Nº 62 “San Juan Bautista de La Salle”
  31. Bachillerato Provincial Nº 16
  32. EET Nº 1 “Maestra Humberto Samuel Luna” – Perico
  33. Bachillerato Provincial Nº 24 – Lozano
  34. Asociación “Todos Juntos”
  35. Centro Polivalente de Artes Nº 2 – San Pedro
  36. Bachillerato Provincial Nº 12 – El Aguilar
  37. Colegio Secundario Nº 50 – Santuario de Tres Pozos
  38. EET Nº 1 “"Coronel Manuel Álvarez Prado" – San Pedro
  39. ETP Nº 2 – Olaroz
  40. Colegio Nueva Generación

PUBLICIDAD

