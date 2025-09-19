Franco Colapinto quedó último en el primer día de entrenamiento en Bakú

La primera jornada de entrenamiento tuvo a los McLaren dominando la sesión inicial con Lando Norris (1:42.704) y Oscar Piastri, pero con Ferrari marcando el ritmo de la FP2 de la mano de Lewis Hamilton (1:41.293) y Charles Leclerc (1:41.367).

Franco Colapinto figuró 19° en la FP1 por delante de su compañero Pierre Gasly con un mejor registro de 1:45.299 durante una jornada inaugural de entrenamiento que estuvo parada durante varios minutos por un problema en la pista e impidió que los equipos desarrollen totalmente sus esquemas de trabajo. En la segunda tanda, el argentino quedó último con su mejor vuelta en 1:43.322, lo que lo dejó a 0.648 del giro más veloz del francés (1:42.674) pero también a 0.355 del 19°, Fernando Alonso.

El corredor de 22 años acumuló en total 34 vueltas en el trazado urbano del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, con la mente puesta en lo que será la tercera práctica este sábado desde las 5.30 de la mañana (hora Argentina) que servirá como antesala de la clasificación (9AM), sesión que organizará la grilla de largada para la carrera principal del domingo que tiene como horario de partida las 8 de la mañana.