Arremetió contra efectivos con un cuchillo tras una persecución

Un hombre fue detenido en el barrio capitalino Chijra, luego de ser descubierto robando bienes de un vehículo estacionado, protagonizar una persecución e intentar atacar a los efectivos con un arma blanca.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 3.10 sobre un tramo de la calle Alma Fuerte del mencionado barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado al 911 alertó a los efectivos policiales sobre la presencia de un sujeto que perpetraba un robo. Al constituirse, los uniformados observaron al inculpado salir de un vehículo estacionado con varios objetos.

Los efectivos dieron la voz de alto al malviviente, pero éste optó por darse a la fuga y descartó lo sustraído en un pasaje cercano al lugar de los hechos.

En un momento determinado de la persecución, el sujeto extrajo un arma blanca de entre sus prendas, amenazó a los efectivos y saltó por un barranco. Sin embargo, fue reducido y desarmado tras un forcejeo.

El inculpado tiene 31 años y además se estableció que tenía una orden de comparendo vigente y dos medidas restrictivas. Por tal motivo quedó alojado a disposición de la Justicia en la Seccional 3°.

La víctima recuperó sus bienes y, junto a los efectivos, radicó la correspondiente denuncia.