Detuvieron a dos motochorros tras una persecución

En un operativo llevado a cabo durante la noche del último martes, agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron a dos individuos que circulaban de manera sospechosa por la calle Las Vicuñas.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, desoyendo la orden de alto. Esto desencadenó una persecución que finalizó en la intersección de las calles Las Amapolas y El Manzano, donde fueron interceptados.

Tras su detención, los efectivos realizaron un registro y encontraron un arma blanca oculta entre la ropa de uno de los sospechosos. Al inspeccionar la motocicleta, descubrieron indicios de robo: la llave no era original y el tambor del tanque de combustible mostraba signos de haber sido forzado.

Una consulta al sistema del CIAC confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo. Por disposición de las autoridades, la moto fue incautada y los dos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.