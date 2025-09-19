Entraron a robar a una casa y quisieron llevarse el asado que cocinaban en la vereda

Un insólito pero preocupante intento de robo ocurrió en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, dentro del partido de Quilmes, donde tres delincuentes intentaron sustraer un asado que se cocinaba en la vereda. El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cerca de las 20.30, en la intersección de las calles 899 y 864.

La víctima, un hombre que atendía un pequeño comercio familiar, había encendido la parrilla como lo hacía habitualmente para cocinar carne destinada a la venta. En ese momento, fue sorprendido por tres sujetos que se acercaron con intenciones de robo. De acuerdo con el testimonio de vecinos y el relato del damnificado, los delincuentes no apuntaron a robar dinero ni pertenencias, sino que fueron directamente hacia la parrilla.

Ante el intento, el cocinero reaccionó de inmediato y enfrentó a los ladrones, quienes no esperaban resistencia. Al verse descubiertos y sin posibilidad de concretar el robo, los tres huyeron del lugar sin llevarse nada. Ni la carne ni otros objetos personales fueron sustraídos, y afortunadamente no hubo heridos. Pese a lo insólito de la situación, el hecho generó indignación en el barrio y reavivó las quejas por la falta de seguridad en la zona.

“Ya ni un asado se puede hacer tranquilo en la puerta de tu casa”, expresó una de las inquilinas de una vivienda lindera, reflejando la preocupación creciente entre los habitantes. Según denuncian, los robos y arrebatos menores se han vuelto frecuentes y ocurren a toda hora. El hecho fue rápidamente difundido en redes sociales y grupos, como forma de alerta.

Aunque en esta ocasión el hecho terminó sin víctimas, volvió a poner sobre la mesa el reclamo por mayor presencia policial y medidas concretas para garantizar la seguridad en zonas residenciales como Solano. Los vecinos piden más patrullaje, cámaras de seguridad y mejor iluminación en las calles. Para muchos, este tipo de episodios, que podrían parecer anecdóticos, son en realidad un síntoma claro de un problema estructural.