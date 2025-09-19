°
Policiales

Golpeó para robar

Atacó a una mujer y fue detenido tras una persecución.

Viernes, 19 de septiembre de 2025 00:00
Lo sustraído | fue restituido a la víctima.

Un joven que amenazó con un arma blanca, golpeó y robó a una mujer fue detenido tras una persecución.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el hecho se registró días atrás alrededor de las 23 en un sector del populoso barrio Alto Comedero de la ciudad capital, cuando una comisión de efectivos policiales observó a un grupo de personas que perseguía a un sujeto.

De inmediato un efectivo redujo al inculpado de 25 años, quien fue acusado de arrebatar una cartera a una mujer de 42 años, luego de golpearla y amenazarla con un arma blanca.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 33°, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Por su parte, la víctima radicó la denuncia y los sustraído le fue restituido.

 

