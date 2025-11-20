Diputadas del FCJ en los 450 años de Yavi

Legisladoras radicales del Frente Cambia Jujuy participaron en los actos centrales por los 450 años de fundación de Yavi y la conmemoración de los 209 años de los Mártires de Yavi, acompañando al comisionado municipal Antonio Borja y a la comunidad del pueblo.

En representación del vice gobernador de la Provincia y presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Bernis, Alejandra Elías, Olga Ramos, Angélica Castillo y Mabel Batallanos se trasladaron hasta la Puna para ser partícipes del acontecimiento.

Durante el acto central en avenida Campo Carrera, Elías entregó a Borja la Declaración N° 88 / 25 de Interés Legislativo el 450 aniversario de la Fundación del Pueblo de Yavi, por su invaluable riqueza histórica, cultural y patrimonial, constituyéndose en un símbolo de identidad, pertenencia y memoria viva de la Provincia de Jujuy.