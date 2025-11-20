Darín confirmó que “El Eternauta” tendrá una tercera temporada

El Eternauta fue una de las series del año en Netflix, la producción argentina logró un alcance único a nivel internacional y rápidamente quedó claro que habría una segunda temporada. Ahora su protagonista, Ricardo Darín confirmó que habrá más que eso.

En su programa de televisión, Mario Pergolini recibió la visita de Darín. Y uno de los momentos más destacados fue cuando el conductor le preguntó si esperaba que El Eternauta tuviese tanto éxito. "Yo creo que nadie se esperaba semejante pelotazo", afirmó Darín.

"Cuando hicimos el trabajo, uno veía que era una cosa grande por el nivel de producción y la tecnología. También por la cabeza de Bruno Stagnaro (director y guionista). Ya se palpitaba que no iba a ser una serie que pasara desapercibida. Pero nadie esperaba tanto", destacó el protagonista.

Ricardo Darín confirmó que El Eternauta tendrá tercera temporada

A partir del estreno de El Eternauta en Netflix, la serie comenzó a crecer exponencialmente en todo el mundo, llegando a mercados donde Ricardo Darín no era una figura conocida. "En la gira te das cuenta de esas cosas. A pesar de estar en un teatro en la Gran Vía, notás que el público se nutre mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados. Muchos hacían referencia a El Eternauta porque en España también pegó fuerte".

En ese mismo sentido, Pergolini le consultó por su apretada agenda de proyectos: "El año que viene lo tenés cubierto ya?". "Sí, con El Eternauta", respondió Darín. Pero el momento más esperado se dio cuando el conductor quiso saber si el 2027 también estaba completo. "Sí, porque El Eternauta no termina en la segunda temporada. Aparentemente vamos a hacer la tercera. De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí", sorprendió al revelar Darín.

Aunque su protagonista evitó dar detalles concretos sobre la trama de la segunda o tercera temporada, sí dejó claro que la historia de El Eternauta continuará expandiéndose.

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española

En otro pasaje de la entrevista con Pergolini, la charla tomó un giro inesperado cuando el animador mencionó que Darín había sido premiado y reconocido también en España. El conductor intentó avanzar sobre ese tema, pero el actor, con una seriedad perfectamente sostenida, lanzó la frase que encendió la chispa del caos: “Sí, sí. Yo nací en Jaén”.

Entre risas, el conductor insistió varias veces para confirmar si realmente se trataba de un dato cierto o si era solo una broma más. Darín explicó entre carcajadas que cuando se otorga la ciudadanía española “te hacen elegir una ciudad” para completar la documentación, simulando que el proceso es “toda una puesta en escena”.

“Yo elegí Jaén porque me sonaba bien”, agregó, mientras el panel no podía detener la risa y el actor agregaba que eligió esa ciudad por su parecido sonoro a “joder”, una palabra popular, pero vulgar en España.