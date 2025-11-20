La Patisserie: el sueño dulce que Javiera y Pablo hicieron realidad en pleno centro de Jujuy



Con apenas mes y medio de apertura, La Patisserie de Javiera Espi ya se posiciona como una propuesta artesanal y fresca en el corazón de la ciudad. El emprendimiento, impulsado por Javiera —pastelera con amplia experiencia— y acompañado por su pareja, Pablo Montes, nació como un sueño personal que hoy empieza a tomar forma con fuerza y dedicación.

“Este es un sueño cumplido para Javi”, cuenta Pablo. “Hace varios años que se dedica a la pastelería y ahora, por fin, pudo dar este gran paso. Desde hace un mes y medio estamos poniéndole todo acá”.

Una pastelería artesanal con variedad para todos los gustos

La Patisserie ofrece una amplia gama de productos elaborados de manera artesanal. En el local, los clientes pueden encontrar porciones individuales de todas las tortas, postres, opciones de hojaldre, cookies y una variedad de productos disponibles en formato take away.

Además, el emprendimiento también trabaja para eventos, mesas dulces y servicios de catering, ampliando de a poco su propuesta para adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Reina Berry: la estrella de la casa

Entre los productos más elegidos por el público, Pablo destaca uno que rápidamente se transformó en el favorito:

“El que más sale es el Reina Berry, un cremoso de chocolate blanco con mousse de frutos rojos. Creemos que es el producto estrella de Javi”.

Horarios, pedidos y medios de pago

La Patisserie atiende de lunes a sábado, de 10 a 20, de corrido. Aceptan tarjeta, transferencia y efectivo.

Los pedidos especiales se realizan con 48 horas de anticipación, lo que permite garantizar la calidad y frescura de cada preparación.

Propuesta especial para fin de año

Para las fiestas, el equipo está diseñando una mesa dulce de fin de año, que incluirá:

Pan dulce tradicional

Pan dulce salado

Galletitas de jengibre

Una torta especial

Una opción ideal para quienes buscan celebración, sabor y presentación en un solo paquete.

Dónde encontrarlos

Dirección: Coronel Puch 405, casi esquina Alvear

Instagram: @lapatisserie.jujuy, donde se pueden ver fotos, novedades y realizar consultas.