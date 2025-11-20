Plantaron 270 algarrobos blancos para recuperar un ecosistema degradado

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, a través de las Secretarías de Calidad Ambiental y de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, junto al INTA Yuto y actores locales, llevó adelante una jornada de forestación con la plantación de 270 algarrobos blancos en la finca Vachicha, ubicada en Palma Sola.

La iniciativa forma parte del convenio firmado entre el Ministerio y el INTA Yuto, mediante el cual la institución realiza una compensación ambiental asociada a su inscripción en el Registro Provincial de Residuos Peligrosos.

Desde el INTA Yuto, su director Matías García Rodríguez, subrayó el valor de la articulación institucional: “Estamos plantando algarrobos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia y con un productor local de Palma Sola, para mejorar el monte chaqueño. Este esfuerzo busca fortalecer la producción y la sustentabilidad ambiental de la zona. En esta primera etapa aportamos 270 plantas y asistencia técnica en el marco de un proceso de compensación. Celebramos la articulación entre la provincia, el INTA y los productores para encontrar soluciones a problemáticas ambientales y productivas”.

Carlos Ruiz, propietario de la finca Vachicha, remarcó la continuidad del proceso de restauración: “Esta es la continuación de un proyecto que ya inició con plantaciones de algarrobos de 7 y 5 años, para la producción de algarrobo rubio. La finca está bajo el régimen de la Ley 26.331 de conservación de bosques nativos desde hace más de 10 años. Esta acción viene a insertar bosque nativo en zonas donde hubo desmonte, como una forma de compensación y recuperación”.

La actividad contó con la colaboración de la Dirección de Bosques y la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, y del Instituto de Enseñanza Superior Nº 9 de Palma Sola.