XVIII Marcha del Orgullo en Jujuy

Este jueves, el Foro de Turismo LGBT+ y Diversidades abrió la agenda de actividades previas a la Marcha del Orgullo, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre.

Agenda nutrida

La programación reúne propuestas impulsadas por distintos sectores que integran la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, junto a fundaciones y organizaciones de la diversidad.

El lunes 24 se presentará la muestra pictórica “Las Mujeres que me tejieron”, de la ilustradora Danna Chara, en Casa de las Letras (Gral. Belgrano 1327) desde las 19. El jueves 28 se realizará el VI Encuentro Literario y Artístico de la Diversidad y Disidencias en Bartolome Gintonería (Gral. Alvear 1014), a partir de las 17.

Finalmente, el sábado 29, desde las 9, se jugará el Campeonato de Fútbol por la Diversidad en el polideportivo del barrio Alto Comedero y, por la tarde, tendrá lugar la XVIII Marcha del Orgullo, que se concentrará en plaza Belgrano desde las 16.

Las consignas de este año

Bajo el lema “El orgullo se vive y se defiende en las calles”, la marcha reivindicará: El respeto y la garantía plena de los derechos; políticas públicas que incluyan y protejan; una vida libre de violencias y discriminación; más espacios seguros, diversos y accesibles; el reconocimiento y la dignidad de todas las identidades y expresiones.