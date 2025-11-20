Reino Unido lanzó una moneda conmemorativa de Freddie Mercury

La Real Casa de la Moneda del Reino Unido presentó una nueva moneda conmemorativa dedicada a Freddie Mercury, en homenaje a los 40 años de su histórica actuación en el concierto Live Aid de 1985, considerada una de las mejores performances en vivo de la música popular.

El diseño muestra al vocalista de Queen en su postura más reconocible: cabeza hacia atrás, micrófono en alto y energía desafiante sobre el escenario. En el borde de la pieza, un pentagrama representa su registro vocal de cuatro octavas, uno de los rasgos más celebrados de su trayectoria artística.

La primera moneda fue acuñada la semana pasada en la sede de la Real Casa de la Moneda en Gales por Kashmira Bulsara, hermana del músico. “Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por su talento. Por eso, tener una moneda real es maravilloso y apropiado”, señaló. Agregó que el diseño “captura a la perfección la pasión y la alegría que transmitió a millones de personas”.

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, afirmó que este era “el momento idóneo” para lanzar la pieza. Según explicó, los fans habían reclamado durante años un homenaje de estas características, y el 40º aniversario de Live Aid —donde Mercury ofreció una de sus interpretaciones más recordadas— ofrecía el contexto ideal. El lanzamiento coincide también con los 40 años de Mr. Bad Guy, el álbum solista del artista publicado en 1985.

Freddie Mercury murió en 1991, a los 45 años, un día después de anunciar públicamente que era seropositivo. Desde entonces, su figura ha sido objeto de numerosos tributos, incluidos los de la propia Royal Mint, que ya ha emitido monedas dedicadas a leyendas musicales como David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney.

Las nuevas monedas salieron a la venta en la página web de la Real Casa de la Moneda el martes. Los precios parten de 18,50 libras (24,4 dólares) para la versión sin circular de 5 libras, mientras que una edición de oro proof de 2 onzas costará 9.350 libras (12.315 dólares).

Como parte del homenaje, la institución anunció que donará una versión especial en oro al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica fundada en memoria del cantante y dedicada a apoyar a personas que viven con VIH/SIDA.