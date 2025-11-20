24°
El Tiempo en Jujuy

¿Finde XXL pasado por agua?

El fin de semana XXL arrancará con precipitaciones en gran parte de la provincia. A pesar de las lluvias, las temperaturas irán en ascenso y podrían llegar a los 35°C el lunes feriado

Jueves, 20 de noviembre de 2025 20:51

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana extralargo con condiciones inestables en la "Tacita de Plata". Aunque las temperaturas máximas se mantendrán entre los 22°C y los 35°C a lo largo de los próximos días, las lluvias y tormentas estarán presentes especialmente entre viernes y sábado.

Para este viernes 21 de noviembre, declarado día no laborable con fines turísticos, se prevé una máxima de 22°C y mínima de 18°C, con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 70%.

El sábado continuará con condiciones similares: chaparrones y lluvias aisladas (10-40% de probabilidad) durante toda la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima será de 15°C.

El domingo se presentará más cálido, con una máxima de 34°C y mínima de 20°C, cielo parcialmente nublado y posibles precipitaciones de 10-40%.

Finalmente, el lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional traerá el pico de temperatura del finde XXL, una máxima estimada de 35°C y mínima de 18°C, con cielo parcialmente nublado.

