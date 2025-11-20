Buscan a Olivia Mikaela Dario

La Brigada de Investigaciones de Perico emitió una circular para solicitar la individualización y comparendo de Olivia Mikaela Dario, una menor de 11 años, cuya desaparición fue denunciada este jueves por la Comisaría Seccional N° 58 del barrio San Roque.

Según informó el denunciante, Darío José Fernando Elkas, Olivia se ausentó de su domicilio ubicado en Av. Jujuy 375, barrio San Martín de Perico, alrededor de las 17 horas

La menor mide aproximadamente 1,60 m, tiene cabello negro, semicorto y con flequillo, y al momento de ausentarse vestía:

Pantalón corto negro

Remera violeta estampada

Zapatillas Adidas blancas

Personal policial de la unidad ya se encuentra realizando tareas investigativas para dar con su paradero. Desde la fuerza indicaron que, ante cualquier novedad, se ampliará la información.

