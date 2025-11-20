29°
20 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Desarrollo Empresarial
Forestación
Turismo en Jujuy
Marcha del Orgullo en Jujuy
El tiempo en Jujuy
Día de la Soberanía Nacional
finde XL
Stand Up
Cindac
Desarrollo Empresarial
Forestación
Turismo en Jujuy
Marcha del Orgullo en Jujuy
El tiempo en Jujuy
Día de la Soberanía Nacional
finde XL
Stand Up
Cindac

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
CINDAC

Buscan a Olivia Mikaela Dario

La pequeña se ausenta de su hogar desde hoy. La denuncia ya fue radicada

Jueves, 20 de noviembre de 2025 21:52

La Brigada de Investigaciones de Perico emitió una circular para solicitar la individualización y comparendo de Olivia Mikaela Dario, una menor de 11 años, cuya desaparición fue denunciada este jueves por la Comisaría Seccional N° 58 del barrio San Roque.

Según informó el denunciante, Darío José Fernando Elkas, Olivia se ausentó de su domicilio ubicado en Av. Jujuy 375, barrio San Martín de Perico, alrededor de las 17 horas

La menor mide aproximadamente 1,60 m, tiene cabello negro, semicorto y con flequillo, y al momento de ausentarse vestía:

Pantalón corto negro
Remera violeta estampada
Zapatillas Adidas blancas

Personal policial de la unidad ya se encuentra realizando tareas investigativas para dar con su paradero. Desde la fuerza indicaron que, ante cualquier novedad, se ampliará la información.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD