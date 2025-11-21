22°
21 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Desarrollo cognitivo y motriz
Amanda Paola Villatarco
Complejo Educativo José Hernández
Liga Profesional de Fútbol
Ministerio de ambiente
alto comedero
Copa Davis
Liga Jujeña
básquet
El Cabildo
Reggae

Mamba Negra Reggae y su Gira Norte 2026

Tres presentaciones entre hoy y mañana en nuestra provincia.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:00
MAMBA NEGRA REGGAE | ESTA NOCHE EN LA QUEBRADA Y MAÑANA EN CAPITAL.

Mamba Negra Reggae se presentará hoy y mañana en Jujuy, en el marco de su Gira Norte 2026.

La cita es esta noche en Saratoga Bar (Belgrano 481, de Tilcara), y mañana en Zeppelin Bar (Uriondo585, de la capital jujeña) junto a la banda local Skalarrastra; y en la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios de Jujuy, ubicada en ruta nacional Nº 9 km 1654, de barrio Alto Comedero.

Mamba Negra Reggae es una banda formada en 2013 por amigos del barrio que encontraron en el reggae una forma de expresión urbana, social y cultural. Con más de diez años de trayectoria, su propuesta fusiona raíces clásicas del género con una impronta moderna y potente que conecta rápidamente con el público.

Su primer disco, "Es el Momento" (2017), marcó un antes y un después en el proyecto, consolidando su identidad artística. En 2025 presentan su nuevo single "Pateando por Lugano", adelanto exclusivo del próximo álbum que promete renovar su sonido y abrir una nueva etapa dentro de la escena reggae nacional.

Compartió escenario con artistas de renombre como Malena D'Alessio, Nonpalidece, C4, Gondwana, Auténticos Decadentes, Riddim, Estelares, Fidel Nadal, etc.

Sus integrantes son Daniel Raschella (voz líder), Juan Bandinelli (bajo), Ramiro Scarinci (guitarra), Agustín Gianelli (guitarra rítmica), Axel Vargas (teclados), Martín Melon (batería), Manuel Velázquez (percusión), Pablo Aguirre (trombón), y Alejandro Martini (saxo).

 

