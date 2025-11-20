Vilma Palma llega mañana a Palpalá

SILVIA HERRERA

Vilma Palma e Vampiros, la emblemática banda rosarina, se presentará mañana a las 21 en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla de Palpalá, donde celebrará sus 35 años de trayectoria con un espectáculo que promete un viaje musical a través de sus grandes éxitos. La agrupación, liderada por Mario "Pájaro" Gómez y Gerardo "Largo" Pugliani, llega a Jujuy tras una gira internacional. Las entradas pueden adquirirse a través de www.entradaweb.com.ar o en el punto de venta físico Fixion (Belgrano 616, solo en efectivo), con una preventa limitada disponible.

En una entrevista reciente en el ciclo online "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy, Mario "Pájaro" Gómez dejó en claro que, aunque la banda esté celebrando su aniversario número 35, él prefiere no medir su carrera por números. "Odio decir que cumplimos 35 años. Para mí, Vilma Palma toca igual sea el año 18, 19, 20 o 48", expresó sincero, con el estilo frontal que lo caracteriza. Aun así, el vocalista reconoce que este nuevo capítulo los encuentra en un gran momento: "Nunca dejamos de trabajar y pasaron 35 años sin que nos diéramos cuenta".

Con más de una docena de discos editados desde 1990, Vilma Palma e Vampiros se consolidó como una de las agrupaciones más queridas de la música argentina y latinoamericana. Su combinación de melodías pegadizas, letras cargadas de metáforas y un estilo inconfundible les permitió atravesar modas, crisis y cambios generacionales sin perder vigencia.

El Pájaro reconoce con asombro el fenómeno intergeneracional que hoy rodea a la banda: "Donde vamos, la gente nos tira muy buena onda. Nos quieren madres, padres, hijos, toda una mezcla increíble". Para el músico, esto tiene una explicación directa: las canciones de los primeros discos hicieron una marca profunda en la vida de miles de personas. "Esos discos iniciales hicieron mucha mella. Algo hicimos bien, porque si no los tocamos en vivo, la gente se nos muere", remarcó entre risas.

Clásicos como "Auto Rojo", "La Pachanga", "Voy a vos", "Bye Bye" y "Mojada" forman parte no solo del repertorio de la banda, sino también de la banda sonora de toda una época. "Hoy Auto Rojo es más fuerte que La Pachanga", reflexionó Gómez sobre el vigencia renovada de algunos hits.

Las anécdotas de gira, cuenta de aquellos primeros años, cuando la banda podía tocar para 40 personas, a presentaciones en las que el público desbordaba cada sala. Gómez recordó una noche particular en un histórico boliche de Recoleta, Shampoo: "Estaba cantando y de golpe veo a Guillermo Guido, Mario Sánchez, Mónica Guido… todos mirándome con los ojos así. Yo pensaba: '¿Qué hago cantando delante de esta gente que veía por tele?'".

Momentos como ese, asegura, son parte de un libro que podría escribirse sin exageración. "Recorrimos América entera, vivimos cosas increíbles en Colombia, Ecuador, Perú. Tantas que ya ni las puedo ordenar", dijo entre risas.

Sobre lo que el público jujeño puede esperar de la presentación en Palpalá, el vocalista fue categórico: "Vamos a tocar todos los hits. Vamos al palo y a la bolsa sobre eso". Sin embargo, la banda siempre deja espacio para sorprender, incluso a sí misma.

La presentación incluirá un repaso por sus clásicos y nuevas canciones, acompañado por un despliegue visual que forma parte de la gira internacional que vienen realizando. Vilma Palma también anticipa un nuevo tour europeo, que reforzará aún más su presencia en la escena internacional.