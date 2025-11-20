Acto por el Día de la Soberanía Nacional y homenaje a Leopoldo Abán

Desde las 10:30 de la mañana, la plaza pública se llenó de solemnidad y color con la presencia de abanderados de todas las instituciones educativas primarias y secundarias, acompañados por directivos escolares y autoridades municipales.

La ceremonia tuvo como propósito reafirmar el valor histórico de la soberanía argentina, mantener viva la memoria de quienes defendieron la patria y rendir homenaje a Leopoldo Abán, destacado escritor e historiador de la Puna jujeña, nacido en Abra Pampa el 15 de noviembre de 1910 y fallecido el 20 de noviembre de 2001, fecha que coincide simbólicamente con la batalla de la Vuelta de Obligado.

ANGELICA CALLATA DIRECTORA ESCUELA FRONTERA 7

Durante su discurso con motivo del Día de la Soberanía Nacional, la directora de la Escuela de Frontera N.º 7, Angélica Callata, expresó: “ La soberanía no se trata solo de defender un territorio también significa afirmar nuestra identidad cuidar nuestros recursos respetar nuestras instituciones y trabajar todos los días por un país más justo libre y solidario hoy la soberanía se defiende de muchas maneras cuando cuidamos nuestra cultura y valoramos nuestra historia cuando apostamos por la educación y el trabajo cuando participamos con responsabilidad en la vida democrática cuando creemos en la fuerza de un pueblo unido que no se rinde ante las dificultades por eso este 20 de noviembre honremos la memoria de aquellos héroes de la vuelta de obligado Y de todos los que a lo largo del tiempo lucharon por la libertad y la dignidad de la nación. Que su ejemplo nos impide a seguir construyendo un país soberano inclusivo y solidario donde la palabra patria se traduzca en compromiso cotidiano que viva la patria, que viva la soberanía nacional”. Sus palabras dejaron entre los presentes, un mensaje claro de reflexión y compromiso con los valores ciudadanos.

ALUMNOS DE LA ESCUELA FRONTERA 7

La jornada tuvo además un matiz especial: se conmemoró la fecha de la partida de este mundo de Leopoldo Abán, figura recordada con profundo respeto por la comunidad. En su honor, se realizó la colocación de una ofrenda floral, a cargo de la encargada del Museo, Sonia Patagua, la presidenta del Concejo Deliberante, Ayelén Dionicio, y la directora de la Escuela de Frontera.

COLOCACION DE OFRENDA FLORAL A CARGO DE CONCEJAL AYELEN DIONICIO, PROFESORA SONIA PATAGUA Y DIRECTORA ANGELICA CALLATA

El momento más emotivo llegó con las palabras de su hija, Francisca América Aban, quien expresó conmovida el agradecimiento por el reconocimiento y el recuerdo permanente que su pueblo mantiene hacia su padre. “Estos actos que se repiten cada 20 de noviembre, fecha en la que mi padre, don Leopoldo Abán, partió de este mundo, nos llenan de emoción. Para mí, en particular, tienen un significado muy profundo, ya que soy la única integrante con vida de la familia que formaron mis padres. Por eso, siento sobre mis hombros un gran compromiso. Desde el día en que él se fue, he procurado cumplir con todo lo que me pidió. Eso me da tranquilidad, porque sé que he honrado su legado, acompañando siempre a la comisión del museo que hoy lleva su nombre, gracias al trabajo incansable de Natividad ‘Kela’ Valdiviezo por su dedicación constante. Hubo momentos difíciles, especialmente cuando no contábamos con un edificio propio, y muchas veces sentimos que las fuerzas flaqueaban. Pero fue entonces cuando recibimos el apoyo incondicional del profesor Ariel Machaca, quien nos brindó la alegría inmensa de contar finalmente con un espacio digno para el museo “Leopoldo Aban”. Mi eterno agradecimiento para él. Tampoco quiero dejar de reconocer a otras autoridades que, en distintos momentos, también nos han acompañado. El museo que lleva el nombre de mi padre, atesora no solo objetos, sino también la memoria viva de la historia de un pueblo.”

FRANCISCA ABAN JUNTO A SU ESPOSO Y CONCEJAL SUSANA OÑO

En relación con la obra de su padre, Francisca expresó: “De todos sus escritos, lo que más valoro es que mi padre logró rescatar el alma de los pueblos de la provincia de Jujuy. Su legado es una fuente inagotable de historia y memoria. Quienes desean saber quién fundó tal o cual pueblo, vienen permanentemente a mi casa en busca de antecedentes, y nosotros, por supuesto, siempre los compartimos con orgullo”. Finalizó

ALUMNA RECITANDO POESIA A LEOPOLDO ABAN

Tras las emotivas palabras de la hija de Leopoldo Abán, una alumna de la Escuela de Frontera N.º 7 recitó una poesía en homenaje al ilustre escritor de la Puna, logrando conmover profundamente a todos los presentes.

MALAMBO POR UNA ALUMNA DE LA ESCUELA FRONETRA 7

La ceremonia se completó con números artísticos a cargo de los alumnos de la escuela organizadora y la participación de los ballets “Sueño Norteño” y “Gloria Quipildor”, que aportaron danza y tradición a una jornada que unió memoria y cultura.

El acto de este miércoles dejó en claro que la soberanía no es solo un hecho histórico, sino un compromiso vivo que se renueva en cada generación. Recordar a Leopoldo Abán en esta fecha es también reconocer que la defensa de la patria se construye desde la memoria de sus hijos e hijas y desde la cultura de un pueblo que no olvida.

