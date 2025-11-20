¿Finde XXL pasado por agua?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana extralargo con condiciones inestables en la "Tacita de Plata". Aunque las temperaturas máximas se mantendrán entre los 22°C y los 35°C a lo largo de los próximos días, las lluvias y tormentas estarán presentes especialmente entre viernes y sábado.

Para este viernes 21 de noviembre, declarado día no laborable con fines turísticos, se prevé una máxima de 22°C y mínima de 18°C, con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 70%.

El sábado continuará con condiciones similares: chaparrones y lluvias aisladas (10-40% de probabilidad) durante toda la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima será de 15°C.

El domingo se presentará más cálido, con una máxima de 34°C y mínima de 20°C, cielo parcialmente nublado y posibles precipitaciones de 10-40%.

Finalmente, el lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional traerá el pico de temperatura del finde XXL, una máxima estimada de 35°C y mínima de 18°C, con cielo parcialmente nublado.