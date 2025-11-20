22°
Municipios

Finde XXL: cómo funcionarán los servicios municipales

Con la llegada del finde largo, el municipio capitalino informó cómo se desarrollarán los servicios esenciales durante los próximos días.

Jueves, 20 de noviembre de 2025 18:23

En el marco del Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el lunes 24 de noviembre, y el feriado puente turístico del viernes 21, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre (Día no laborable con fines turísticos)

  • Transporte Alternativo: Tarifa 1.

  • Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.

  • Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

Lunes 24 de noviembre (Feriado Nacional – Día de la Soberanía Nacional)

  • Transporte Alternativo: Tarifa 2.

  • Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.

  • Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó el cronograma de recolección y limpieza para ambos días:

Servicios Municipales

  • Recolección domiciliaria: Normal.

  • Servicios especiales: Normal.

  • Limpieza y barrido: Servicio reducido.

Servicios de LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre

  • Recolección domiciliaria: Normal

  • Recolección comercial: Normal

  • Recolección patógeno: Normal

  • Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

  • Barrido manual: Normal

  • Barrido mecánico: Normal

  • Contenedores municipales: Normal

  • Recolección de malezas y escombros: Sin servicio

Lunes 24 de noviembre

  • Recolección domiciliaria: Normal

  • Recolección comercial: Normal

  • Recolección patógeno: Normal

  • Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

  • Barrido manual: Sin servicio

  • Barrido mecánico: Sin servicio

  • Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio

 

La Municipalidad recordó su objetivo de promover hábitos saludables y apeló a la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos. Ante consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0388-3131807.

Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día.

Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 08:00 a 13:00, mientras que el horario destinado a visitas será de 08:00 a 18:00, permitiendo a los vecinos acercarse durante toda la jornada para recordar a sus seres queridos.

 

