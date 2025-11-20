Finde XXL: cómo funcionarán los servicios municipales

En el marco del Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el lunes 24 de noviembre, y el feriado puente turístico del viernes 21, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.
Viernes 21 de noviembre (Día no laborable con fines turísticos)
Transporte Alternativo: Tarifa 1.
Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.
Lunes 24 de noviembre (Feriado Nacional – Día de la Soberanía Nacional)
Transporte Alternativo: Tarifa 2.
Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.
La Dirección General de Higiene Urbana informó el cronograma de recolección y limpieza para ambos días:
Servicios Municipales
Recolección domiciliaria: Normal.
Servicios especiales: Normal.
Limpieza y barrido: Servicio reducido.
Servicios de LIMSA S.A.
Viernes 21 de noviembre
Recolección domiciliaria: Normal
Recolección comercial: Normal
Recolección patógeno: Normal
Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
Barrido manual: Normal
Barrido mecánico: Normal
Contenedores municipales: Normal
Recolección de malezas y escombros: Sin servicio
Lunes 24 de noviembre
Recolección domiciliaria: Normal
Recolección comercial: Normal
Recolección patógeno: Normal
Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
Barrido manual: Sin servicio
Barrido mecánico: Sin servicio
Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio
La Municipalidad recordó su objetivo de promover hábitos saludables y apeló a la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos. Ante consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0388-3131807.
Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día.
Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 08:00 a 13:00, mientras que el horario destinado a visitas será de 08:00 a 18:00, permitiendo a los vecinos acercarse durante toda la jornada para recordar a sus seres queridos.