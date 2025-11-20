Finde XXL: cómo funcionarán los servicios municipales

En el marco del Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el lunes 24 de noviembre, y el feriado puente turístico del viernes 21, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre (Día no laborable con fines turísticos)

Transporte Alternativo: Tarifa 1.

Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00 .

Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

Lunes 24 de noviembre (Feriado Nacional – Día de la Soberanía Nacional)

Transporte Alternativo: Tarifa 2.

Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00 .

Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó el cronograma de recolección y limpieza para ambos días:

Servicios Municipales

Recolección domiciliaria: Normal.

Servicios especiales: Normal.

Limpieza y barrido: Servicio reducido.

Servicios de LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre

Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Normal

Barrido mecánico: Normal

Contenedores municipales: Normal

Recolección de malezas y escombros: Sin servicio

Lunes 24 de noviembre

Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Sin servicio

Barrido mecánico: Sin servicio

Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio

La Municipalidad recordó su objetivo de promover hábitos saludables y apeló a la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos. Ante consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0388-3131807.

Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día.

Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 08:00 a 13:00, mientras que el horario destinado a visitas será de 08:00 a 18:00, permitiendo a los vecinos acercarse durante toda la jornada para recordar a sus seres queridos.