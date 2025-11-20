Un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Un incendio en el pabellón central de la cumbre climática COP 30 obligó a evacuar por completo el predio del evento que se desarrolla en Belém do Pará, Brasil, aunque las autoridades informaron que el fuego estaba “bajo control” y no se habían registrado heridos.

El incidente se desató en un día clave, dónde los ministros de todo el mundo estaban en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informó minutos después que el incendio ya estaba “controlado” y no se habían registrado heridos. Los bomberos continuaban trabajando en el lugar para terminar de extinguir las llamas. No está claro cuándo se retomarán las actividades.