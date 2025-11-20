Rosario Central, campeón inédito: la AFA entregó un trofeo sorpresa por la tabla anual 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió este jueves al entregar un trofeo especial a Rosario Central como “campeón anual” de la Liga Profesional 2025, un reconocimiento inesperado que no figuraba en el reglamento de la temporada.

El Canalla alcanzó el primer lugar en la tabla anual con 66 puntos, tras sumar 18 victorias, 12 empates y solo dos derrotas —frente a Boca e Independiente— a lo largo del torneo Apertura y Clausura.

Una delegación del club, encabezada por el arquero y capitán Jorge “Fatura” Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente Gonzalo Belloso, recibió el galardón en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero.

Al término del acto, Broun destacó el valor simbólico del premio: “Sentíamos que era algo injusto no tener un premio por terminar primeros en la tabla anual”, expresó.

Cabe recordar que el reglamento de los Torneos LPF 2025 solo contempla tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, que se disputa entre los ganadores de ambas fases.

Sin embargo, la AFA decidió incorporar este reconocimiento para destacar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica habitual en otras ligas del mundo, como la MLS de Estados Unidos, que entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos en la fase regular.

De esta manera, Rosario Central se convierte en el primer club argentino en recibir un premio por la tabla anual, marcando un antecedente que podría influir en futuros cambios en el formato de competición del fútbol local.