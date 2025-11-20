Personal se consolida con la mejor Red Fija del país y la Red Móvil 5G más rápida

Personal continúa realizando la mayor transformación de la infraestructura de su red, tanto fija como móvil, introduciendo nuevas tecnologías de acceso que permiten mayores velocidades y contribuyendo además a optimizar la calidad de servicio en términos de estabilidad y disponibilidad, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario en su conexión a internet tanto dentro como fuera del hogar.



En la ciudad de San Salvador de Jujuy ya hay más de 45.000 hogares con posibilidades de disponer el servicio de fibra óptica, alcanzando aproximadamente a una 1400 manzanas urbanas. Además, ya está disponible el servicio de fibra óptica al hogar en San Pedro.

Para conocer todos los detalles de la oferta de servicios y para su contratación se pueden contactar con el número de atención 0800-199-7775 o a través de https://www.personal.com.ar/internet.

La promoción incluye Internet por fibrá óptica de 300 megas + Flow Full (sin decodificador) desde $ 13.000 final.



Personal fue el primer operador en encender la red 5G en la Argentina, en modalidad trial en 2021 y con una gran apuesta al despliegue y la innovación de redes. Y continúa con una estrategia progresiva expandiendo la red y actualmente tiene + 660 sitios on air. Para lo que resta del año, la empresa prevé superar los 750 sitios 5G, acompañando la adopción de terminales compatibles por parte de los usuarios y reafirmando su vocación de llevar conectividad y los mejores servicios a sus clientes.



La infraestructura de redes móviles se complementa con una fuerte expansión de fibra óptica. El despliegue de red supera los 100.000 km y continuará ampliando la oferta de fibra al hogar (FTTH) en todo el país consolidando su llegada y performance.



Este reconocimiento reafirma la superioridad de la red de Personal en los atributos que los usuarios más valoran: la mayor velocidad de navegación, la mejor experiencia en video y un rendimiento superior en conectividad. Además, Personal fue distinguido por 6 años consecutivos como la red móvil más rápida de la Argentina, convirtiéndose en uno de los primeros operadores de América Latina en alcanzar este logro de manera sostenida.



Alejandro Martinez, Business Owner de Conectividad de Telecom Argentina destacó: "Recibir este doble reconocimiento de Ookla, que distingue a Personal con la mejor red fija de la Argentina y la red móvil 5G más veloz del país, reafirma nuestro liderazgo. Ser reconocidos como la mejor red de fibra óptica consolida nuestra estrategia de despliegue de tecnología FTTH a lo largo del país, y refleja el compromiso sostenido por brindar la mejor experiencia digital a nuestros clientes, con la mayor velocidad, calidad de servicio y cobertura.



A su vez, el reconocimiento a nuestra red 5G destaca nuestro foco permanente en la innovación y en la evolución tecnológica de nuestras infraestructuras, impulsando la digitalización en toda la Argentina. Seguiremos fortaleciendo nuestra red fija y móvil mediante inversiones sostenidas, acercando la mejor conectividad y el acceso a las tecnologías más avanzadas a cada rincón del país”.

