29°
8 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio 9 de julio
Tilcara
Toky
Cindac
Zoonosis
Seguridad Alimentaria
Leopoldo Pantoja
Doble crimen
Seccional 33°
Yaguareté
Barrio 9 de julio
Tilcara
Toky
Cindac
Zoonosis
Seguridad Alimentaria
Leopoldo Pantoja
Doble crimen
Seccional 33°
Yaguareté

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Detenido por amenazar a una mujer

El hecho se registró en el barrio Ciudadela, donde un sujeto amenazaba a una joven con robar su vivienda.

Domingo, 08 de febrero de 2026 17:52
SECCIONAL 51° | DONDE TRASLADARON AL SUJETO

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito demoró a un hombre que insultaba y hostigaba a una joven en cercanías a la pasarela Francisco de Argañaras del barrio Ciudadela,en Palpalá.

Según fuentes policiales, la intervención se produjo luego de un alerta radial que informaba sobre un masculino insultando y hostigando a una joven de 24 años. Amezaba con robar su vivienda.

Alrededor de las 17 horas, efectivos policiales lograron reducir al sujeto de 26 años, y lo trasladaron a la Seccional 51° donde se realizaron las diligencias de rigor y la identificación correspondiente.

La joven fue acompañada a la dependencia policial para radicar la denuncia formal por los hechos ocurridos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD