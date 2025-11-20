Investigan a un grupo por una violenta agresión a un menor en Alto Comedero

La causa por la golpiza sufrida por un adolescente de 15 años a manos de una patota en Alto Comedero registró sus primeras medidas judiciales. El abogado de la familia de la víctima, Juan José Peinado, confirmó que dos personas se encuentran demoradas y que se solicitó una orden de restricción perimetral para proteger al menor.

Según la investigación, el ataque habría sido planificado a través de mensajes en redes sociales. La hipótesis del fiscal indica que una joven citó al adolescente, pero al enterarse su pareja o expareja, este insistió en el encuentro. Cuando la víctima llegó al lugar, fue agredida por un grupo.

Peinado explicó que se investiga a todos los involucrados como posibles cómplices, incluida la chica, y que se espera que en los próximos días se formalice la imputación por lesiones para todo el grupo. Aclaró que la detención formal se concretaría una vez realizadas las imputaciones.

El hecho principal ocurrió el sábado, mientras que el lunes se registró un segundo incidente, calificado como una riña, en el que habrían intentado hostigar nuevamente a la víctima.

Entre los investigados, se encuentra un estudiante de la policía próximo a recibirse y un profesor de rugby, junto a otros jugadores. El letrado describió al grupo como jóvenes de entre 18 y 26 años, mayores de edad y de contextura física grande, lo que agrava la situación de vulnerabilidad del menor agredido.

La principal preocupación de la familia es la seguridad del adolescente, ante el temor de que el hecho pueda repetirse o escalar. Por ello, se logró una medida cautelar de protección y se espera que la Justicia avance con la identificación completa de los agresores y el estricto cumplimiento de la restricción de acercamiento.