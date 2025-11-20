Palpalá, referente en entornos saludables para la niñez

La Municipalidad de Palpalá fue distinguida por UNICEF en Bogotá, Colombia, como uno de los dos gobiernos locales más avanzados del país junto a Gualeguaychú (Entre Ríos) en la promoción de entornos saludables e inclusivos para la infancia, tras ser seleccionado entre 60 municipios argentinos para exponer en el Taller Regional “Creando Entornos Alimentarios Urbanos Saludables para la Infancia en América Latina”.

La gestión del intendente Ruben Eduardo Rivarola fue señalada como clave en la implementación y el seguimiento de políticas públicas que fortalecen los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconocimiento que se vio reflejado en la presentación realizada por el secretario de Desarrollo Social, Luis Moreno, y la técnica de la línea MUNA, Adriana Llanes.

Las máximas autoridades de UNICEF felicitaron al municipio por su compromiso sostenido, destacando a Palpalá como un caso exitoso y un modelo para toda la región.

“Creando Entornos Alimentarios Urbanos Saludables para la Infancia en América Latina”

El trabajo se centró en la lucha contra el consumo de alimentos multiprocesados, buscando inculcar hábitos de alimentación sana desde los jardines de infantes, donde los niños participan activamente en la creación y cuidado de huertas. Este esfuerzo no solo busca combatir la obesidad infantil, un flagelo regional, sino también generar conciencia en los padres. Además, como resultado de este compromiso, se está trabajando en la redacción de una ordenanza municipal que institucionalice estas políticas.

El secretario de Desarrollo Social expresó el orgullo por la distinción, enfatizando que este éxito es fruto de la colaboración entre el municipio, el intendente Rubén Eduardo Rivarola, directores de colegios y maestras, y reafirmó el compromiso de seguir elevando el estándar de vida y salud de los niños y adolescentes de Palpalá y Jujuy.

Adriana Llanes, técnica del programa MUNA, explicó que trabajan junto a UNICEF en temáticas de alimentación saludable, lactancia materna, consumo de agua segura e higiene, y que el proyecto de huertas escolares generó una demanda creciente incluso de instituciones no previstas en la planificación inicial. Destacó además que, “Palpalá y Gualeguaychú fueron seleccionados para representar a la Argentina en un taller regional sobre entornos urbanos y alimentación saludable”, una experiencia que permitió difundir su labor y nutrirse del intercambio con otros países.