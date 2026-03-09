El ciclo Capillas Musicales 2026 suma nuevas presentaciones en la provincia

La Secretaría de Cultura de Jujuy anunció nuevas presentaciones del ciclo Capillas Musicales 2026, una propuesta que acerca conciertos a capillas y parroquias de distintas localidades, poniendo en valor estos espacios patrimoniales como escenarios culturales vivos.

El ciclo comenzó el 8 de enero en la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria de Maimará y continuará durante las próximas semanas con una serie de conciertos abiertos al público en diferentes puntos del territorio provincial.

El ciclo Capillas Musicales, lanzado en 2025 por la Secretaría de Cultura, busca promover la música en espacios patrimoniales y fortalecer el vínculo entre artistas, comunidades y patrimonio cultural. Durante su primera edición se realizaron más de 40 conciertos en distintas localidades de la provincia.

Próximas fechas del ciclo Capillas Musicales 2026 (en orden cronológico):

Miércoles 11 de marzo | 19:00.

Capilla Epifanía del Señor – Villa Jardín de Reyes

Presentación: Miguel Vilca y Dúo Zigarán Mercado

Domingo 15 de marzo | 21:00.

Iglesia San José – Perico

Presentación: Grupo Apapacho

Domingo 22 de marzo | 20:30.

Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya – Río Blanco, Palpalá

Presentación: Conjunto de Cuerdas Jujuy

Sábado 28 de marzo | 21:00 hs.

Iglesia San Pedro de Río Negro – San Pedro de Jujuy

Presentación: Miguel Vilca junto a Luis Escalera

Miércoles 1 de abril | 20:00.

Catedral Nuestra Señora de la Candelaria – Humahuaca

Presentación: Clarté Ensamble

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.