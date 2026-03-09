Guerra en Medio Oriente: por la suba del petróleo, los combustibles aumentaron casi 7% en marzo

Lejos de terminar, la guerra en Medio Oriente escala y ya impacta a nivel local. Este domingo por la noche, la cotización del petróleo Brent superó los US$100 por barril y alcanzó su valor más alto desde 2022.

El precio del petróleo saltó más de 40% desde el ataque de EE.UU e Israel a Irán. Desde hace meses, las petroleras en la Argentina no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria. Sin embargo, se registraron subas de 6,7% para la nafta y el gasoil desde febrero, según el promedio que recolecta el sitio especializado Surtidores.com. De acuerdo con esos promedios, en lo que va del año, las alzas llegan a 9,4% para la nafta súper y de 10,6% para el gasoil.

En concreto, el litro de nafta súper promedia los $1717 mientras que la premium llega a $1881 y el gasoil ronda los $1768.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, habló en este contexto y aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar subas bruscas en la nafta y el gasoil en sintonía con el salto que registró el crudo en los últimos días.

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles”, afirmó Marín en una publicación en su cuenta de X e insistió en que cualquier traslado a los precios será gradual. “Tenemos que ir trasladando, pero de manera honesta y lógica según la afectación que tenemos y también según el valor del futuro".

Cuáles son los precios promedio de los combustibles

Tras los aumentos de los últimos días, los precios de los combustibles promedian:

Nafta súper: $1777 por litro.

Nafta premium: $1947 por litro.

Gasoil común: $1856 por litro.

Gasoil euro: $2064 por litro.

La suba del precio del barril de petróleo tiene un doble efecto. Por un lado, dentro del mercado interno, afecta los valores de los combustibles en los surtidores, pero para las compañías petroleras en condiciones de exportar es una oportunidad, dado que la escasez presiona sobre la demanda de nuevos mercados.

El otro efecto que tiene sobre el mercado interno es el impacto del aumento del precio de los combustibles en el resto de la economía, un dato oficial que se conocerá recién en abril, cuando el Indec difunda el dato de la inflación de marzo.