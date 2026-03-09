El Carmen vivió una jornada especial por el Día de la Mujer

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura bajo el lema “Mujeres que emprenden, mujeres que crean”, invitando a las familias a compartir una tarde con mates y espectáculos en vivo.

“Con este lema buscamos llevar motivación y esperanza a quienes están por emprender y a quienes ya lo vienen haciendo”, expresó la directora de Cultura, Jesica Ávalos.

Durante el evento participaron ballets, cantantes y artistas mujeres, además de artesanas y emprendedoras que ofrecieron productos regionales como artesanías, alfajores y budines. La jornada contó con una gran convocatoria de vecinos y turistas.

En la ocasión también se entregaron menciones especiales a mujeres destacadas, entre ellas Berenice Salazar, reconocida por su participación en Cosquín 2026 en la categoría malambo; Leonora Anachury, ex Madre Gaucha que mantiene vivas las tradiciones; Estefanía Iriarte, joven promesa del cine premiada a nivel provincial y nacional; y Rita Cruz, quien brinda capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente y la flora en El Carmen.

“Son artistas y emprendedoras que marcan a la ciudad de El Carmen”, destacó Ávalos.