22°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

QATAR
PERICO
El Cramen
habitacional
Lula Da Silva
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
QATAR
PERICO
El Cramen
habitacional
Lula Da Silva
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Carmen

El Carmen vivió una jornada especial por el Día de la Mujer

La ciudad de El Carmen celebró el Día Internacional de la Mujer con una jornada especial en la plaza central, donde hubo música, folclore, emprendedoras y reconocimientos a mujeres destacadas de la comunidad.

Lunes, 09 de marzo de 2026 14:19

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura bajo el lema “Mujeres que emprenden, mujeres que crean”, invitando a las familias a compartir una tarde con mates y espectáculos en vivo.

“Con este lema buscamos llevar motivación y esperanza a quienes están por emprender y a quienes ya lo vienen haciendo”, expresó la directora de Cultura, Jesica Ávalos.

Durante el evento participaron ballets, cantantes y artistas mujeres, además de artesanas y emprendedoras que ofrecieron productos regionales como artesanías, alfajores y budines. La jornada contó con una gran convocatoria de vecinos y turistas.

En la ocasión también se entregaron menciones especiales a mujeres destacadas, entre ellas Berenice Salazar, reconocida por su participación en Cosquín 2026 en la categoría malambo; Leonora Anachury, ex Madre Gaucha que mantiene vivas las tradiciones; Estefanía Iriarte, joven promesa del cine premiada a nivel provincial y nacional; y Rita Cruz, quien brinda capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente y la flora en El Carmen.

“Son artistas y emprendedoras que marcan a la ciudad de El Carmen”, destacó Ávalos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD