33°
20 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Afa
Nati Jota
La Ciénega
Trump
Indonecia
Brasil
finde XL
Aniversario
Marcha del Orgullo en Jujuy
Tilcara
Afa
Nati Jota
La Ciénega
Trump
Indonecia
Brasil
finde XL
Aniversario
Marcha del Orgullo en Jujuy
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Festival del niño rural en Tilcara

Estrecharán lazos de amistad y reforzarán la defensa de la identidad.

Jueves, 20 de noviembre de 2025 19:07
Confraternidad | Niños de los Valles de altura se reencontrarán en Tilcara para expresarse artísticamente.

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez revalorizará el próximo 25 desde las 14 en el tinglado municipal el Festival del Niño Rural, donde serán protagonistas los escolares de las comunidades de los Valles, quienes descenderán al pueblo para manifestarse culturalmente.

Este año se realizará la edición 21 del encuentro cultural y tradicional donde los niños estrechan los lazos de amistad, intercambian sus quehaceres y refuerzan el compromiso en mantener vigente su identidad.

A través del teatro, la dramatización, la copla, la ejecución de instrumentos y otras expresiones artísticas se mostrarán al pueblo tilcareño y serán destacados por el esfuerzo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD