Los hermanos de Thiago Medina hablaron del hombre que chocó al ex GH

Thiago Medina sufrió un grave accidente hace casi una semana, por lo que su familia se encuentra en un momento sumamente difícil por el delicado estado de salud del ex GH. Sin embargo, en el programa A la Barbarossa, sus hermanos sorprendieron al revelar su postura ante un posible acercamiento del conductor que lo chocó. Un familiar de Thiago aseguró que no buscarán ningún conflicto y que, por el contrario, están dispuestos a recibirlo.

“Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, expresó uno de los hermanos de Thiago. El joven se mostró comprensivo y destacó que saben que "no tuvo intención de lastimarlo".

"Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, agregó.