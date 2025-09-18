°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Obras
Turismo y Cultura de Jujuy
Bajo La Viña
Primavera Fest
Thiago Medina
Dólar
Onda Estudiantil 2025
Conciencia Animal
Onda Estudiantil 2025
Obras
Turismo y Cultura de Jujuy
Bajo La Viña
Primavera Fest
Thiago Medina
Dólar
Onda Estudiantil 2025
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Los hermanos de Thiago Medina hablaron del hombre que chocó al ex GH

Durante una entrevista los hermanos de Thiago confirmaron que el hombre que lo chocó quiere acercarse a ellos.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 20:15

Thiago Medina sufrió un grave accidente hace casi una semana, por lo que su familia se encuentra en un momento sumamente difícil por el delicado estado de salud del ex GH. Sin embargo, en el programa A la Barbarossa, sus hermanos sorprendieron al revelar su postura ante un posible acercamiento del conductor que lo chocó. Un familiar de Thiago aseguró que no buscarán ningún conflicto y que, por el contrario, están dispuestos a recibirlo.

“Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, expresó uno de los hermanos de Thiago. El joven se mostró comprensivo y destacó que saben que "no tuvo intención de lastimarlo".

"Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, agregó.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD